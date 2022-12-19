На Софийской площади зажгли новогоднюю елку

В День святого Николая, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади традиционно зажгли огни на главной елке страны. Как отметил киевский мэр Виталий Кличко, в этом году было много дискуссий – стоит ли ставить елку. Учитывая, что украинцы живут в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии.

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"Но, я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества или Нового года. В этом году, конечно, формат празднований другой. Да и елка не такая большая и нарядная, как всегда", – добавил он.

В этом году высота елки – 12 метров вместо 31-го, как в прошлом году.

"Я убежден, что именно желание мира и победы загадывают украинцы сегодня – в праздник Николая-Чудотворца. И он обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ! Мы, все вместе, выстоим и победим!" – подытожил Кличко.

Напомним, что главную елку страны на Софийской площади украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами, а на верхушке установили герб Украины.