Ялинку на Софійській площі у Києві прикрасять енергозберігаючими гірляндами - Кличко

Головну ялинку країни на Софійській площі у Києві прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора, а на верхівці буде герб України.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що ялинку вже практично змонтували та розпочинають прикрашати.

"Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни", - повідомив Кличко.

Він додав, що цього року головна ялинка країни - штучна, заввишки 12 метрів. Гірлянди на ялинці будуть світитися від генератора і, скоріш за все, в певні години.

Також поруч з генератором будуть облаштовані точки для підзарядки гаджетів, їх планують розмістити в "цікавому" наметі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у різних районах Києва, зокрема і на Софійській площі, встановлять новорічні ялинки за рахунок бізнесу. Проте масових заходів та концертних програм у столиці не буде.