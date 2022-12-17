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Елку на Софийской площади в Киеве украсят энергосберегающими гирляндами - Кличко
Главную елку страны на Софийской площади в Киеве украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора, а на верхушке будет герб Украины.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Он отметил, что елку уже практически смонтировали и начинают украшать.
"Новогоднее дерево украшают игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синего и желтого цвета и белыми голубями. На верхушке главной елки будет герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны", - сообщил Кличко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что в этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров. Гирлянды на елке будут светиться от генератора и, скорее всего, в определенные часы.
Также рядом с генератором будут обустроены точки для подзарядки гаджетов, их планируют разместить в "интересной" палатке.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в разных районах Киева, в том числе и на Софийской площади, установят новогодние елки за счет бизнеса. Однако массовых мероприятий и концертных программ в столице не будет.