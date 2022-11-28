Как выбрать новогоднюю елку: советы для покупателей

Когда за окном начинает пролетать снег, становится холодно и уже в скором времени начнется ряд зимних праздников – стоит задуматься о покупке главного атрибута – елки. Какой она будет – искусственной с декором или без него, в каком наряде поразит всех гостей, порадует цветом или высотой – все эти мелочи станут определяющими в создании волшебной атмосферы.

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Разнообразный ассортимент новогодних елок представлен на сайте elki4you.in.ua, где можно подобрать лучший продукт по выгодной цене, с гарантией качества. Но, прежде всего, стоит уточнить некоторые нюансы при выборе.

Что должен знать покупатель

Какой тип искусственной елки бывает?

Литой – все детали отливаются в формах, после чего соединяются в одну прочную конструкцию. Из преимуществ – максимально похожа на натуральную, имеет мягкие иглы, реалистичный внешний вид. Минус – из-за своих габаритов ее тяжело транспортировать и нужно много места для хранения. Сборная конструкция позволяет подсоединять каждую ветку отдельно с помощью крючков или других устройств. Шарниры (ярусы, элементы) легко поддаются монтажу и демонтажу, но главное – занимают минимум места в коробке для хранения.

Цвет

На сегодняшний день здесь есть где разгуляться фантазии: зеленые, белые, голубые, фиолетовые и другие оттенки.

Материал изготовления

Чаще всего – это высококачественный ПВХ, леска, монофиламентная нить, полипропилен. Дорогие модели елок пропитаны специальным веществом, которое предотвращает случайное возгорание, чем обеспечивает надежную защиту.

Сертификация

Первоклассный товар всегда сертифицирован, что гарантирует безопасность его использования.

Подставка

Она должна быть в комплекте, что позволит быстро выполнить монтаж.

Производитель

На рынке есть продукция разных стран, но следует выбирать проверенных поставщиков, отличающихся хорошей репутацией.

Почему большинство покупателей выбирают именно ее?

Приобрести ненатуральное декорированное или классическое дерево стоит потому, что оно:

Всегда выглядит привлекательно даже через несколько лет использования. Имеет идеальные габариты, которые точно не встретить в природной среде (и даже при выращивании на ферме).

Имеет мягкие иглы, которые не колются, что гарантирует процесс монтажа и демонтажа безопасным, без травм и повреждений.

Изготовлен из качественных материалов, без запаха.

Не загорается, поскольку все элементы конструкции пропитываются специальным веществом (стойка к воспламенению).

Реализуется в комплекте с подставкой.

Позволяет сохранить деньги на ежегодных покупках елки.

Помогает сохранить природу за счет еловых и сосновых посадок.

Не оставляет после себя мусор.

Такая ель или сосна – выбор современного человека, который экономит свое время, вносит вклад в сохранение биосферы, предпочитает лучшее, с пользой для себя и окружающих.