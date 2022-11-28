Як вибрати новорічну ялинку: поради для покупців

Коли за вікном починає пролітати сніг, стає холодно і вже незабаром почнеться низка зимових свят - варто задуматися про покупку головного атрибуту - ялинки. Якою вона буде - штучною з декором або без нього, в якому вбранні вразить усіх гостей, потішить кольором чи висотою - всі ці дрібниці стануть визначальними у створенні чарівної атмосфери.

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Різноманітний асортимент новорічних ялинок представлений на сайті elki4you.in.ua/ua/, де можна підібрати найкращий продукт за вигідною ціною, з гарантією якості. Але насамперед – варто уточнити деякі нюанси вибору.

Що має знати покупець

Який буває тип штучної ялинки?

Литий - всі деталі відливаються у формах, після чого з'єднуються в одну міцну конструкцію. З переваг – максимально схожа на натуральну, має м'які голки, реалістичний зовнішній вигляд. Мінус – через свої габарити її важко транспортувати та потрібно багато місця для зберігання. Збірна конструкція дозволяє приєднувати кожну гілку окремо за допомогою гачків або інших пристроїв. Шарніри (яруси, елементи) легко піддаються монтажу та демонтажу, але головне – займають мінімум місця у коробці для зберігання.

Колір

На сьогоднішній день тут є де розгулятися фантазії: зелені, білі, блакитні, фіолетові та інших відтінків.

Матеріал виготовлення

Найчастіше – це високоякісний ПВХ, волосінь, монофіламентна нитка, поліпропілен. Дорогі моделі ялинок просякнуті спеціальною речовиною, яка запобігає випадковому займанню, чим забезпечує надійний захист.

Сертифікація

Першокласний товар завжди сертифікований, що гарантує безпеку його використання.

Підставка

Вона має бути в комплекті, що дозволить швидко здійснити монтаж.

Виробник

На ринку є продукція різних країн, але варто вибирати перевірених постачальників, які відрізняються гарною репутацією.

Чому більшість покупців обирають саме її?

Придбати ненатуральне декороване або класичне дерево варто тому, що воно:

Завжди виглядає привабливо, навіть через кілька років використання. Має ідеальні габарити, яких точно не зустріти у природному середовищі (і навіть при вирощуванні на фермі).

Має м'які голки, які не колються, а це гарантує процес монтажу та демонтажу безпечним, без травм та пошкоджень.

Виготовлено з якісних матеріалів, без запаху.

Не спалахує, оскільки всі елементи конструкції просочуються спеціальною речовиною (стійка до займання).

Реалізується у комплекті з підставкою.

Дозволяє зберегти гроші на щорічних покупках ялинки.

Допомагає зберегти природу за рахунок ялинових та соснових посадок.

Не залишає по собі сміття.

Така ялина або сосна - вибір сучасної людини, яка економить свій час, здійснює внесок у збереження біосфери, віддає перевагу кращому, з користю для себе та оточуючих.