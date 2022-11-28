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Суспільство
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У різних районах Києва встановлять новорічні ялинки, проте концертів не буде - Кличко

У різних районах Києва встановлять новорічні ялинки, проте концертів не буде - Кличко

У різних районах Києва, зокрема і на Софійській площі, встановлять новорічні ялинки за рахунок бізнесу. Проте масових заходів та концертних програм у столиці не буде.

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Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю "РБК-Україна".

Мер зазначив, що постійно спілкується з українськими військовими. За його словами, вони б хотіли, щоб у Києві була ялинка, та їхні діти мали новорічний настрій.

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені в воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін потрібно чи не потрібно ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу", - сказав він.

За його словами, ялинки встановлять на кількох локаціях в багатьох районах Києва, зокрема, і на Софійській площі.

и вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая", - додав Кличко.

Раніше пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомила, що рішення про встановлення головної ялинки у Києві ухвалять після консультацій з силами оборони. Якщо її встановлюватимуть, то виключно за рахунок меценатів.

Автор:
Ніна Комащенко