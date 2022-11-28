У різних районах Києва встановлять новорічні ялинки, проте концертів не буде - Кличко

У різних районах Києва, зокрема і на Софійській площі, встановлять новорічні ялинки за рахунок бізнесу. Проте масових заходів та концертних програм у столиці не буде.

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Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю "РБК-Україна".

Мер зазначив, що постійно спілкується з українськими військовими. За його словами, вони б хотіли, щоб у Києві була ялинка, та їхні діти мали новорічний настрій.

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені в воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу", - сказав він.

За його словами, ялинки встановлять на кількох локаціях в багатьох районах Києва, зокрема, і на Софійській площі.

"Ми вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая", - додав Кличко.

Раніше пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомила, що рішення про встановлення головної ялинки у Києві ухвалять після консультацій з силами оборони. Якщо її встановлюватимуть, то виключно за рахунок меценатів.