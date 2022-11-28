В разных районах Киева установят новогодние елки, но концертов не будет - Кличко

В разных районах Киева, в том числе и на Софийской площади, установят новогодние елки за счет бизнеса. Однако массовых мероприятий и концертных программ в столице не будет.

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Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина" .

Мэр отметил, что постоянно общается с украинскими военными. По его словам, они хотели бы, чтобы в Киеве была елка, и их дети имели новогоднее настроение.

"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса", – сказал он.

По его словам, елки установят на нескольких локациях во многих районах Киева, в том числе и на Софийской площади.

"Мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, без фастфудов. Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая", - добавил Кличко.

Ранее пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что решение об установке главной елки в Киеве будет принято после консультаций с силами обороны. Если ее будут устанавливать, то исключительно за счет меценатов.