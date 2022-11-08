Власти Киева рассмотрят петицию о неуместности установки новогодней елки во время войны

На сайте Киевского городского совета набрала необходимое количество электронных подписей петиция по поводу неуместности установки в Киеве новогодней елки в условиях военного положения.

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Петиция была подана гражданкой Натальей Попович лишь утром 8 ноября и получила более 6 тысяч подписей в течение всего 12 часов, хотя в общей сложности на их сбор отводится 60 дней.

"Считаю неуместным устанавливать елку и тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Выделенные средства лучше потратить на помощь ВСУ или помощь ВПЛ. Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы как сознательные жители столицы в то же время можем в этом году обойтись без установления главной елки страны", - считает она.

По словам автора обращения, сейчас главным праздником, которого ожидает каждый украинец, является День победы в нынешней войне с Россией, а все празднования, которые нуждаются в немалых средствах, по ее мнению, сейчас следует перенести на потом.

Отметим при этом, что в августе получила необходимую поддержку на сайте Киевсовета петиция об отмене решения об остановке работы наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги, однако столичные власти в итоге отказали в удовлетворении такой просьбы жителей.