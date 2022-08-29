В КГГА отказались отменять остановку транспорта во время тревог в Киеве

Виталий Кличко отказался поддержать транспортную петицию, которую подписали 6000 киевлян и которую поддержали депутаты транспортной комиссии Киевсовета.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил соучредитель инициативы "пассажиры Киева" Александр Гречко.

По словам Александра Гречко, отказ Кличко означает, что общественный транспорт (только коммунальный) будет останавливаться во время тревог и дальше.

"Если кратко объяснить ответ (КГГА, - ред.), то "ваша петиция - Совету обороны Киева не указ", они что хотят и принимают. Хотя Кличко председатель этого Совета обороны, деятельность которого, кстати, законодательно нигде не прописана", – пишет Гречко.

Гречко добавил, что Киев и киевляне уже потеряли минимум 180 миллионов гривен из-за суммарного 21 часа остановок коммунального транспорта с начала августа.

"Уточнение Кличко, что киевляне не понесли никаких дополнительных расходов, потому что могут сесть на коммунальный транспорт с тем же билетом после отбоя тревоги, оторванное от реальности. Послушно ждут отбоя тревоги единицы платных пассажиров или просто льготники. Все, кто ценит свое время, после остановки коммунального транспорта моментально пересаживаются в маршрутку или такси. Им ездить можно, потому что они бронированы и ракеты у них ну точно не попадут", - говорится в сообщении.

Напомним, что власти Киева должны были рассмотреть петицию об отмене остановки наземного транспорта на время воздушных тревог.