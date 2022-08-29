У КМДА відмовились скасовувати зупинку транспорту під час тривог у Києві

Віталій Кличко відмовився підтримати транспортну петицію, яку підписало 6000 киян і яку підтримали депутати транспортної комісії Київради.

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Про це повідомив співзасновник ініціативи"пасажири Києва" Олександр Гречко.

За словами Олександра Гречко, відмова Кличка означає, що громадський транспорт (тільки комунальний) буде зупинятися під час тривог і надалі.

"Якщо коротко пояснити відповідь (КМДА, - ред.), то "ваша петиція - Раді оборони Києва не указ", вони що хочуть те й ухвалюють. Хоча Кличко голова цієї Ради оборони, діяльність якої, до речі, законодавчо ніде не прописана", - пише Гречко.

Гречко додав, що Київ і кияни вже втратили мінімум 180 мільйонів гривень через сумарну 21 годину зупинок комунального транспорту з початку серпня.

"Уточнення Кличка, що кияни не понесли ніяких додаткових витрат, тому що можуть сісти на комунальний транспорт з тим же квитком після відбою тривоги, відірване від реальності. Слухняно чекають відбою тривоги одиниці платних пасажирів або просто пільговики. Всі, хто цінує свій час, після зупинки комунального транспорту моментально пересідають в маршрутку або таксі. Їм їздити можна, тому що вони броньовані і ракети в них ну точно не потраплять", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що влада Києва повинна була розглянути петицію про скасування зупинки наземного транспорту на час повітряних тривог.