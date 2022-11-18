Главную новогоднюю елку в Киеве будут устанавливать только за счет меценатов, - КГГА

Решение об установке главной елки в Киеве будет принято после консультаций с силами обороны. Если ее будут устанавливать, то исключительно за счет меценатов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что комиссия Киевсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям рассмотрела петицию относительно неуместности установления новогодней елки в Киеве в условиях военного положения.

Комиссия рекомендовала профильным департаментам учесть все предложения по неиспользованию бюджетных средств, соблюдению мер безопасности и сбережению электроэнергии, но не поддержала петицию в части предложения не устанавливать елку.

"Мы благодарны автору петиции за внимание к такому щекотливому вопросу, как организация празднования праздников в условиях военного положения. Все приведенные аргументы мы при обсуждении вариантов установления Главной елки страны учли – речь идет о безопасности, неиспользовании бюджетных средств и экономии электроэнергии. Здесь наши позиции идентичны. Город и не планировал тратить бюджетные средства, и главными моментами определил безопасность и энергоэкономию", - отметила председатель комиссии Киевсовета Виктория Муха.

По ее словам, финальное решение, устанавливать ли елку будут принимать исходя из ситуации безопасности.

"Впрочем, я считаю, что отказ от одного из главных символов празднования Рождества и Нового Года будет неправильным сигналом. Ведь все мы верим, что добро победит зло, свет победит тьму. Украинцы сегодня демонстрируют всему миру несокрушимость нашего духа. К сожалению, есть оккупированные города и села, где в этом году не будет свята, и именно наша елка – как Главная елка страны – может стать для всех символом надежды и веры. В этом году мы не позволим российским варварам украсть у наших детей праздник. Украинские детишки и так настрадались от ужасов войны", - подчеркнула Муха.

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко рассказала, что в случае, если город после консультаций с военными примет решение об установлении елки, бюджетные средства на это не будут тратить.

"К нам уже обратились меценаты и социально ответственный бизнес с предложением помочь в установке и оформлении елки. Нам готовы предоставить и само новогоднее дерево, и украшения, а также генератор для подсветки елки, если такой формат будет одобрен. Также мы рассматриваем вариант, что подсвечивать елку только в определенные дни или часы. Например, в день открытия 19 декабря, на Рождество (25 декабря и 7 января) и в Новый год", - рассказала Старостенко. .

Она также подчеркнула, что в условиях военного положения город, как и планировал, однозначно откажется от организации праздничной ярмарки и концертов у главной елки.

"Конечно, что в этом году проведение ярмарок и концертов не уместно. Мы рассматриваем возможность установления именно Главной елки страны как символа новогодне-рождественского чуда и нашей несгибаемости. Чтобы доказать, что свет побеждает тьму, а жизнь - побеждает смерть", - подчеркнула Старостенко.

Она добавила, что в случае, если елку будут устанавливать, город вместе с правоохранителями позаботится о мерах безопасности.

В Департаменте муниципальной безопасности подчеркнули, что решение об установлении Главной новогодней елки страны будут приниматься по итогам консультаций с командованием группировки сил и средств обороны города Киева.

Напомним, что на сайте Киевского городского совета набрала необходимое количество электронных подписей петиция по поводу неуместности установки в Киеве новогодней елки в условиях военного положения.