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В КГГА розповіли, чи скасують в Києві комендантську годину на Новий рік
У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Жодних великих святкувань в столиці не буде.
Про це розповів заступник київського міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - заявив Бондаренко.
За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, адміністративні райони столиці встановлюють свої новорічні ялинки, які також не будуть сяяти. Також бізнес встановлює свої ялинки, а деякі громадяни прикрашають ялинки в парках і скверах
Зазначимо, у столиці діє комендантська година з 23:00 до 5:00.
Нагадаємо, у День святого Миколая, 19 грудня, у Києві на Софійській площі традиційно засвітили вогні на головній ялинці країни.
Цьогоріч висота ялинки – 12 метрів замість 31-го, як минулого року.
Головну ялинку країни на Софійській площі прикрасили енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора, а на верхівці встановили герб України.