Майже половина українців підтримала перенесення Різдва на 25 грудня – група "Рейтинг"

На сьогоднішній день 44% українців підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, свідчать результати соціологічного опитування , проведеного групою "Рейтинг" 20-21 листопада. Ще 23% зазначили, що їм байдуже; 2% – важко відповісти. Інші – проти.

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Кількість українців, які підтримують ідею про перенесення святкування Різдва на 25 грудня, за останній рік зросла майже вдвічі (у 2021 році таких було лише 26%). Водночас кількість тих, хто виступає проти такої ідеї, зменшилася з 58% у 2021 році до 31% у 2022 році.

За останній рік дещо зросла і кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), і тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Проте більше ніж половина (55%) українців продовжуватиме святкувати Різдво 7 січня.

Ще 8% узагалі не святкують Різдво (найбільше серед молоді, жителів південних областей та столиці). Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед жителів заходу та Києва: більш ніж половина представників цих регіонів підтримує цю ідею.

Серед жителів центру майже половина (44%) також не проти цієї ініціативи.

Крім того, спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед парафіян ПЦУ – таких майже половина (46%), причому третина з них проти такої ідеї. Серед жителів півдня та сходу відносна більшість не підтримує ідею перенесення дати святкування Різдва.

У віковому розрізі найбільша кількість суперечностей спостерігається у старшій та середній вікових групах, де відносна більшість (більше ніж 40%) підтримує ідею з перенесенням дати, водночас значна кількість (не менше ніж третина) – проти.

Серед молоді третина – за перенесення, третина – проти, і ще стільки наголосили, що їм це байдуже.

У рамках дослідження методом CATI (телефонне інтерв'ю) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було мобільного зв'язку.