Почти половина украинцев поддержала перенос Рождества на 25 декабря – группа "Рейтинг"

На сегодняшний день 44% украинцев поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, свидетельствуют результаты социологического опроса , проведенного группой "Рейтинг" 20-21 ноября. Еще 23% отметили, что им безразлично; 2% – затруднились ответить. Другие – против.

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Количество украинцев, поддерживающих идею о переносе празднования Рождества на 25 декабря, за последний год возросло почти вдвое (в 2021 году таких было всего 26%). В то же время количество выступающих против такой идеи уменьшилось с 58% в 2021 году до 31% в 2022 году.

За последний год несколько возросло и количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Однако более половины (55%) украинцев будут продолжать праздновать Рождество 7 января.

Еще 8% вообще не празднуют Рождество (больше всего среди молодежи, жителей южных областей и столицы). Больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей мероприятия и Киева: более половины представителей этих регионов поддерживают эту идею.

Среди жителей центра почти половина (44%) тоже не против этой инициативы.

Кроме того, наблюдается значительная поддержка идеи переноса празднования Рождества среди греко-католиков. Среди прихожан ПЦУ – таких почти половина (46%), причем треть из них против такой идеи. Среди южан и востока относительное большинство не поддерживает идею переноса даты празднования Рождества.

В возрастном разрезе наибольшее количество противоречий наблюдается в старшей и средней возрастных группах, где относительное большинство (более 40%) поддерживает идею с переносом даты, в то же время значительное количество (не менее трети) – против.

Среди молодежи треть – за перенос, треть – против, и еще столько отметили, что им это безразлично.

В рамках исследования методом CATI (телефонное интервью) было опрошено 1000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было мобильной связи.