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Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року: результати опитування в "Дії"
Понад 638 тисяч українців взяли участь в опитуванні стосовно найкращої воєнної марки в застосунку "Дія", ще понад 10 тисяч людей проголосували на сторінках "Укрпошти" та Ігоря Смілянського в соцмережах.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"638 тисяч українців проголосували в Дії за найкращу воєнну марку 2022 року. Опитування тривало тиждень. Паралельно воно проходило на сторінках Укрпошти", - зазначив Федоров.
За його словами, перемогла марка з доволі промовистою назвою "Русскій воєнний корабль, іді … !".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Всього за марку віддали понад 197 тисяч голосів.
Результати голосування виглядають так:
1. "Русскій воєнний корабль, іді … !" — 197 814 голосів.
2. Вільні. Незламні. Непереможні — 123 667 голосів.
3. Доброго вечора, ми з України!" — 97 629 голосів
"Вдячний кожному, хто долучився до опитування. Це допомагає нам будувати електронну демократію. Далі — ще більше опитувань у Дії", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, 24 лютого "Укрпошта" вводить в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.
На поштовій марці представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.