Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року: результати опитування в "Дії"

Понад 638 тисяч українців взяли участь в опитуванні стосовно найкращої воєнної марки в застосунку "Дія", ще понад 10 тисяч людей проголосували на сторінках "Укрпошти" та Ігоря Смілянського в соцмережах.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"638 тисяч українців проголосували в Дії за найкращу воєнну марку 2022 року. Опитування тривало тиждень. Паралельно воно проходило на сторінках Укрпошти", - зазначив Федоров.

За його словами, перемогла марка з доволі промовистою назвою "Русскій воєнний корабль, іді … !".

Всього за марку віддали понад 197 тисяч голосів.

Результати голосування виглядають так:

1. "Русскій воєнний корабль, іді … !" — 197 814 голосів.

2. Вільні. Незламні. Непереможні — 123 667 голосів.

3. Доброго вечора, ми з України!" — 97 629 голосів

"Вдячний кожному, хто долучився до опитування. Це допомагає нам будувати електронну демократію. Далі — ще більше опитувань у Дії", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, 24 лютого "Укрпошта" вводить в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.

На поштовій марці представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.