Украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года: результаты опроса

Более 638 тысяч украинцев приняли участие в опросе по поводу лучшей военной марки в приложении "Дія", еще более 10 тысяч человек проголосовали на страницах "Укрпочты" и Игоря Смелянского в соцсетях.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"638 тысяч украинцев проголосовали в Дії за лучшую военную марку 2022 года. Опрос длился неделю. Параллельно он проходил на страницах Укрпочты", - отметил Федоров.

По его словам, победила марка с довольно красноречивым названием "Русский военный корабль, иди…!".

Всего за марку отдали более 197 тысяч голосов.

Результаты голосования выглядят так:

1. "Русский военный корабль, иди…!" - 197 814 голосов.

2. Свободные. Несокрушимые. Непобедимые – 123 667 голосов.

3. Добрый вечер, мы из Украины!» — 97 629 голосов

"Благодарен каждому, кто присоединился к опросу. Это помогает нам строить электронную демократию. Далее еще больше опросов в Дії", - подчеркнул Федоров.

Напомним, 24 февраля "Укрпочта" вводит в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

На почтовой марке представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника Бенкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.