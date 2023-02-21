ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года: результаты опроса

Украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года: результаты опроса

Более 638 тысяч украинцев приняли участие в опросе по поводу лучшей военной марки в приложении "Дія", еще более 10 тысяч человек проголосовали на страницах "Укрпочты" и Игоря Смелянского в соцсетях.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"638 тысяч украинцев проголосовали в Дії за лучшую военную марку 2022 года. Опрос длился неделю. Параллельно он проходил на страницах Укрпочты", - отметил Федоров.

По его словам, победила марка с довольно красноречивым названием "Русский военный корабль, иди…!".

Всего за марку отдали более 197 тысяч голосов.

Результаты голосования выглядят так:

1. "Русский военный корабль, иди…!" - 197 814 голосов.

2. Свободные. Несокрушимые. Непобедимые – 123 667 голосов.

3. Добрый вечер, мы из Украины!» — 97 629 голосов

"Благодарен каждому, кто присоединился к опросу. Это помогает нам строить электронную демократию. Далее еще больше опросов в Дії", - подчеркнул Федоров.

Напомним, 24 февраля "Укрпочта" вводит в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

На почтовой марке представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника Бенкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.

Автор:
Светлана Манько