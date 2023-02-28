Выходной или рабочий день. В "Дії" появился опрос касательно 8 марта

В приложении "Дія" запустили опрос о том, оставлять ли 8 марта выходным днем. Об этом говорится на канале "Дії" в Telegram.

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Авторы опроса отмечают, что в большинстве стран мира 8 марта – обычный рабочий день, а в постсоветских, в частности в Украине, – официальный выходной.

"Пора решить судьбу праздника", — говорится в сообщении.

В опросе к пользователям "Дії" обращается депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина. По ее словам, в основном в Украине 8 марта отмечают как праздник женственности и красоты, но на самом деле история праздника другая.

"В 1977 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о Международном дне защиты прав женщин. Этот день посвящен борьбе за равенство женщин и мужчин", - сказала Бардина.

Опрос "Оставить ли выходным 8 марта?" предусматривает три варианта ответа: "Этот день должен быть рабочим", "Оставляем выходным", "Не могу определиться".

Так выглядит опрос в "Дії" касательно 8 марта. Фото: скриншот из приложения

Отдать голос можно до 6 марта. Для этого необходимо авторизироваться в приложении "Дія", выбрать меню "Услуги" - "Опросы", нажать "Принять участие", выбрать вариант ответа и "Проголосовать".

Напомним, что это уже не первый опрос в "Дії" касательно праздников в Украине. В конце 2022 года украинцам предлагали выбрать, какую дату празднования Рождества они предпочитают: 25 декабря или 7 января. В результате почти 59% опрошенных пользователей приложения выбрали первую дату.