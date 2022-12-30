Українці в "Дії" визначилися з датою святкування Різдва

У застосунку “Дія” завершилося опитування щодо дати святкування Різдва. Найбільше українців підтримали дату 25 грудня.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Завершили опитування про дату святкування Різдва. Воно стало одним із наймасовіших. Маємо понад 1,5 млн голосів за тиждень. Потужний результат", - зазначив Федоров.

За його словами, найбільше українців підтримали дату 25 грудня. За неї віддали 903 265 голосів.

"Дякую за вашу активність. Продовжуємо розвивати електронну демократію разом. Наступного року готуємо ще більше опитувань у Дії", - зазначив Федоров.

Зазначимо, в застосунку "Дія" пройшло опитування щодо дати святкування Різдва. Українцям пропонвали визначитися між двома датами: 25 грудня чи 7 січня.

Зауважимо, 44% українців підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Ще 23% зазначили, що їм байдуже; 2% – важко відповісти. Інші – проти