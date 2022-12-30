Украинцы в "Дії" определились с датой празднования Рождества

В приложении "Дія" завершился опрос о дате празднования Рождества. Большинство украинцев поддержали дату 25 декабря.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Завершили опрос о дате празднования Рождества. Он стал одним из самых массовых. Имеем более 1,5 млн голосов в неделю. Мощный результат", - отметил Федоров.

По его словам, больше всего украинцев поддержали дату 25 декабря. За нее отдали 903,265 голосов.

"Спасибо за вашу активность. Продолжаем развивать электронную демократию вместе. В следующем году готовим еще больше опросов в Дії", - отметил Федоров.

Отметим, в приложении "Дія" прошел опрос о дате празднования Рождества. Украинцам предлагали определиться между двумя датами: 25 декабря или 7 января.

Отметим, 44% украинцев поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг". Еще 23% отметили, что им безразлично; 2% – затруднились ответить. Другие – против