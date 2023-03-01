На портале "Дія" появилась возможность получить выписку о месте жительства ребенка

На портале "Действие" появилась услуга получения выписки о месте жительства ребенка. Раньше ее можно было заказать через смартфон. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegram.

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Отмечается, что оформить документ можно в течение нескольких минут. Для этого необходимо:

авторизоваться на портале "Дія";

в разделе "Услуги" выбрать "Справки и выписки";

выбрать услугу "Выписка о месте жительства";

выбрать эту услугу для ребенка;

указать серию и номер свидетельства рождения ребенка.

Выписка в PDF-формате появится в личном кабинете.

Напомним, что в начале января Министерство цифровой трансформации цифровизировало выписку из Единого государственного реестра. Она подтверждает собственность бизнеса и содержит информацию о деятельности компании.

Также в начале 2023 года на портале "Дія" снова появилась возможность получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Эту услугу приостанавливали из соображений безопасности с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.