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IT и Телеком
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На портале "Дія" появилась возможность получить выписку о месте жительства ребенка

Портал "Дія"
Портал "Дія". Фото: diia.gov.ua

На портале "Действие" появилась услуга получения выписки о месте жительства ребенка. Раньше ее можно было заказать через смартфон. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegram.

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Отмечается, что оформить документ можно в течение нескольких минут. Для этого необходимо:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • в разделе "Услуги" выбрать "Справки и выписки";
  • выбрать услугу "Выписка о месте жительства";
  • выбрать эту услугу для ребенка;
  • указать серию и номер свидетельства рождения ребенка.

Выписка в PDF-формате появится в личном кабинете.

Напомним, что в начале января Министерство цифровой трансформации цифровизировало выписку из Единого государственного реестра. Она подтверждает собственность бизнеса и содержит информацию о деятельности компании.

Также в начале 2023 года на портале "Дія" снова появилась возможность получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Эту услугу приостанавливали из соображений безопасности с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.