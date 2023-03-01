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На портале "Дія" появилась возможность получить выписку о месте жительства ребенка
На портале "Действие" появилась услуга получения выписки о месте жительства ребенка. Раньше ее можно было заказать через смартфон. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в Telegram.
Отмечается, что оформить документ можно в течение нескольких минут. Для этого необходимо:
- авторизоваться на портале "Дія";
- в разделе "Услуги" выбрать "Справки и выписки";
- выбрать услугу "Выписка о месте жительства";
- выбрать эту услугу для ребенка;
- указать серию и номер свидетельства рождения ребенка.
Выписка в PDF-формате появится в личном кабинете.
Напомним, что в начале января Министерство цифровой трансформации цифровизировало выписку из Единого государственного реестра. Она подтверждает собственность бизнеса и содержит информацию о деятельности компании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в начале 2023 года на портале "Дія" снова появилась возможность получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Эту услугу приостанавливали из соображений безопасности с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.