В Мінцифри цифровізували виписку з Єдиного державного реєстру

Міністерство цифрової трансформації України цифровізувало виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Послугу розробили спільно Мінцифри та Міністерство юстиції за підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.

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"Витяг з ЄДР підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний у багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках", – кажуть в міністерстві.

Раніше виписку отримували офлайн у реєстратора, нотаріуса або в ЦНАП, при цьому для отримання треба було сплатити адміністративний збір і чекати добу.

"На порталі "Дія" ви отримаєте документ миттєво, ще і за 100 грн замість 130. Зручно і швидко", – додають у Мінцифри.

Нагадаємо, Мінсоцполітики разом з Мінцифрою запускають новий державний сервіс для українців. Раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку Дія, тепер тестується автоматичне скасування статусу ВПО на порталі "Дія".