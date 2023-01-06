В Минцифре цифровизировали выписку из Единого государственного реестра

Министерство цифровой трансформации Украины цифровизировало выписку из Единого государственного реестра (ЕГР). Услуга была разработана совместно Минцифрой и Министерством юстиции при поддержке Программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

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"Извлечение из ЕГР подтверждает, что у вас был или есть бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании. Он необходим во многих жизненных ситуациях предпринимателей. Например, при подписании договоров или для получения услуг в банках", – говорят в министерстве.

Раньше выписку получали офлайн у регистратора, нотариуса или в ЦПАУ, при этом для получения нужно было уплатить административный сбор и ждать сутки.

"На портале "Дия" вы получите документ мгновенно, еще и за 100 грн вместо 130. Удобно и быстро", – добавляют в Минцифре.

Напомним, что Минсоцполитики вместе с Минцифрой запускают новый государственный сервис для украинцев. Ранее ввели услуги для вынужденных переселенцев в приложении Действия, теперь тестируется автоматическая отмена статуса ВПЛ на портале "Дия".