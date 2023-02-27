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Подать заявление о браке теперь можно через портал "Дія": как это работает
Заявление о регистрации брака теперь можно подать менее чем за 15 минут онлайн на портале "Дія".
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15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.Забронювати участь
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Для этого нужно:
- авторизироваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья";
- выбрать услугу "Заявление о браке";
- заполнить заявление и выбрать время и место регистрации;
- уплатить административный сбор;
- подписать заявление электронной подписью;
- чтобы партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.
После этого выбранный ЗАГС пришлет ответ и детали по поводу церемонии на почту.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А вам только нужно явиться в ЗАГС в день женитьбы", - говорится в сообщении.
Напомним, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что уже по крайней мере пять стран заявили о намерении создания собственных цифровых приложений на основе украинского сервиса госуслуг "Дія"
Источник фото: Depositphotos