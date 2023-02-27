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Категория
IT и Телеком
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Подать заявление о браке теперь можно через портал "Дія": как это работает

Подать заявление о браке теперь можно через портал "Дія": как это работает
Фото: Depositphotos

Заявление о регистрации брака теперь можно подать менее чем за 15 минут онлайн на портале "Дія".

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15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Для этого нужно:

  • авторизироваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья";
  • выбрать услугу "Заявление о браке";
  • заполнить заявление и выбрать время и место регистрации;
  • уплатить административный сбор;
  • подписать заявление электронной подписью;
  • чтобы партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.

После этого выбранный ЗАГС пришлет ответ и детали по поводу церемонии на почту.

"Процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А вам только нужно явиться в ЗАГС в день женитьбы", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что уже по крайней мере пять стран заявили о намерении создания собственных цифровых приложений на основе украинского сервиса госуслуг "Дія"

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко