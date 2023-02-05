Уже пять стран хотят создать собственные приложения на основе "Дії" - Федоров

Уже по крайней мере пять стран заявили о намерении создания собственных цифровых приложений на основе украинского сервиса госуслуг "Дія", заявил в интервью "Радио Свобода" вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Не хотел бы делать спойлер заранее, но это больше пяти стран. На самом деле там стран больше, и мы ведем коммуникацию по внедрению "Дії" в этих странах. Это несколько европейских стран, страны Азии, страны Африки", - сообщил он.

По словам Федорова, "Дія" становится для Украины уже определенным элементом дипломатии, который можно увидеть на примере Эстонии как страны, которая предоставила Украине один из самых больших объемов помощи в пересчете на ВВП.

"Мы не могли не отреагировать на запрос Эстонии, не начать делиться кодом "Дії", нашим опытом, маркетинговым подходом, дизайном. Поэтому это наша благодарность и уважение к Эстонии. Но далее органично начинают другие страны ЕС обращаться, потом страны Африки, потом вместе с США: USAID провели встречу со странами, которые развивают демократию и представили "Дію", после этого еще начинают обращаться страны", - указал он.

В то же время, по словам вице-премьера, команда "Дії" не фокусируется именно на распространении ее в других странах, и сам Федоров призывает в первую очередь развивать "Дію" для украинцев, хотя она и является репутационным инструментом, усиливающим политическое влияние Украины.

"Это продукт, который сам себя продает. Цифровизация - это всегда об удобстве, об изменении процессов. Таким образом, через "Дію" нам удалось влюбить госслужащих в философию, что нужно заботиться о гражданах и оказывать удобные услуги и что они в центре этих процессов. Поэтому многие страны о технологии спрашивают пятым вопросом, а первый вопрос – как вам удалось сделать это приложение популярным, как вам удалось сделать так, что внутри правительства вам все помогали", – отметил чиновник.

Однако, кроме продвижения Украины как бренда, по словам руководителя Минцифры, "Дія" является возможностью получить в бюджет "немаленькие деньги" от других стран, измеряемые миллиардами гривен.

"Мы разработали платформу для развертывания реестров. И вот это может стоить дороже, чем "Дія". Но это важный элемент развития "Дії". У нас несколько таких продуктов, например "Трембита". Это все продукты, которые входят в комплекс внедрения "Дії". И каждый из этих продуктов может стоить десятки миллионов долларов. И поэтому речь может идти о миллиардах гривен от одной страны за внедрение "Дії" за короткий период времени, до полугода", - заявил он.

При этом министр добавил, что дальнейшее внедрение сервисов можно продавать даже в десять раз дороже, чем первоначальное, поскольку продается не только технологический продукт и не только один, но и экспертиза и консалтинг.