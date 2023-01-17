Украинцы смогут узнавать о каждом просмотре их личных данных госорганами

Кабинет министров на заседании 17 января утвердил положение о системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита", функционирующей еще с 2020 года.

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Как сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, документом определяются общие принципы функционирования системы, ее функции и принципы работы, субъектный состав, держатель и администратор и их полномочия.

Также определены участники системы, операторы и субъекты информационного взаимодействия и их полномочия. Кроме того, утвержден порядок подключения к этой системе и порядок электронного (технического и информационного) взаимодействия.

Как пояснил в свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров, предусмотрено, что система будет фиксировать каждый случай просмотра государственными органами личных данных граждан, а сами граждане смогут об этом узнавать.

"Революционное постановление правительства. Вскоре сможете узнавать, кто пересматривал ваши личные данные. Каждый случай будет фиксироваться в "Трембите". А вам будет поступать пуш-уведомление в "Дії", что определенный государственный орган запрашивал персональные данные", - отметил он.

В Минцифры при этом указывают, что команда ведомства при поддержке международных партнеров "работает над технической реализацией" соответствующих законодательных норм.

Напомним также, что в декабре в Минцифры заявили, что планируют запустить в 2023 году финансовые сервисы и создать Единый реестр социальных выплат.

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