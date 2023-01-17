Українці зможуть дізнаватися про кожен перегляд їхніх особистих даних держорганами

Кабінет міністрів на засіданні 17 січня затвердив положення про систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта", яка функціонує ще з 2020 року.

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Як повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, документом визначаються загальні засади функціонування системи, її функції та принципи роботи, субʼєктний склад, держатель і адміністратор та їхні повноваження.

Також визначено учасників системи, операторів та субʼєктів інформаційної взаємодії та їхні повноваження. Крім того, затверджено порядок підключення до цієї системи та порядок електронної (технічної та інформаційної) взаємодії.

Як пояснив в свою чергу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передбачено, що система фіксуватиме кожен випадок переглядання державними органами особистих даних громадян, а самі громадяни зможуть про це дізнаватися.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", - зазначив він.

У Мінцифри при цьому вказують, що наразі команда відомства за підтримки міжнародних партнерів "працює над технічною реалізацією" відповідних законодавчих норм.

Нагадаємо також, що у грудні у Мінцифри заявили, що планують запустити у 2023 році фінансові сервіси та створити Єдиний реєстр соціальних виплат.

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