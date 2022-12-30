У Мінцифри анонсували запуск державних фінансових сервісів у 2023 році

Міністерство цифрової трансформації планує запустити фінансові сервіси та створити Єдиний реєстр соціальних виплат у 2023 році.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо наступного року фінансові сервіси запустити, вони пов'язані, зокрема, з відновленням та соцсферою", – сказав він.

За його словами, у планах створення та організація послуг, які стимулюватимуть розвиток фінансової сфери на кшталт підтримки або відкриття рахунків за допомогою порталу "Дія". Він уточнив, що про створення окремого банку не йдеться.

"80 тис. у середньому за день онлайн-рахунків у банках відкривають завдяки онлайн підпису та шерингу паспорта в "Дії". Це технологія, яка розвинула фінтех і зробила нову ітерацію його розвитку", - сказав він.

За його словами, у міністерстві думають про можливість монетизації цих послуг.

У планах Мінцифри також створити Єдиний реєстр соцвиплат, оскільки це допоможе економити мільярди гривень, тому що дані постійно та своєчасно оновлюватимуться.

Федоров наголосив, що серед пріоритетів розвитку порталу "Дія" у 2023 році – завершити цифровізацію всіх послуг, розвиток інновацій людського капіталу та military-tech.

Він також додав, що дуже важливо продовжити працювати у напрямі кібербезпеки та цифрової стійкості.

Нагадаємо, Верховна рада разом з Мінцифри напрацьовують детальний план повного переведення роботи Державної податкової служби на “електронні рейки”. Його готуються незабаром презентувати для обговорення.