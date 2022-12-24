В Раді анонсували план повного переведення Держподаткової служби "на електронні рейки"

Верховна рада разом з Мінцифри напрацьовують детальний план повного переведення роботи Державної податкової служби на “електронні рейки”. Його готуються незабаром презентувати для обговорення.

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Про це 24 грудня в Telegram- каналі повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Серед основних нововведень він видівл е-акциз (рух товару під спеціальних QR кодом від виробника до постачальника) та е-аудит.

"Е-аудит - коли платник, одним клацанням, подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС після цього не може пред'явити жодних інших ризиків. Жодних виїзних перевірок" - зазначив Гетьманцев.

Також готується оновлення СМКОР з урахуванням концентрації на ризикових операціях та відшкодування ПДВ протягом тижня з моменту подання заявки.

Гетманцев додав, що проєкт передбачає також передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, у тому числі ФОП, податкової, "смарт-ФОП" або повне адміністрування податків за ФОП банком за його бажанням, оновлений кол-цент, колбеки платникам, FAQ, контроль якості, оновлення UX електронного кабінету та інтерактивну навчальну базу для платників та податківців.

Передбачається також, як зазначив Гетманцев, значне розширення можливостей синхронізації електронного кабінету (API) з платника податків із сторонніми сервісами та банками та легалізація віртуальних активів/криптовалют.

Нагадаємо, про деякі плани щодо е-акцизу було відомо ще раніше. Група народних депутатів вже зареєструвала пакет законопроєктів, які передбачають запровадження електронної марки акцизного податку у вигляді QR-коду, який буде наноситися на товар.

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