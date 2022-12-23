Бізнес-омбудсмен надав попередню оцінку щодо блокування податкових накладних

Затягування з відшкодуванням ПДВ бізнесу призводить до того, що держава де-факто безкоштовно користується оборотним капіталом підприємств, не відшкодовуючи йому за це ніяких економічних втрат.

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Про це йдеться у попередніх висновках бізнес-омбудсмена Романа Ващука щодо блокування і ризиковості у системі ПДВ.

Проблеми з відшкодуванням ПДВ виникли після ухвалення змін до законодавства, зокрема до постанови Кабінету Міністрів №1165 у жовтні. До того бізнес роками не мав проблем із блокуванням податкових накладних, а тепер змушений подавати обширну додаткову документацію.

Зазначається, що недостатня точність алгоритмів СМКОР призводить до зупинення податкових документів добросовісному бізнесу.

Від самого запуску системи СМКОР джерелом проблем є відсутність належного обґрунтування рішень. Державна податкова служба цю проблему також визнає. Тим не менш, рішення про неприйняття таблиць даних і відмови у реєстрації податкових накладних зачасту усе ще обмежуються проставлянням "галочки" навпроти однієї із загальних підстав. Це заганяє бізнес у глухий кут, бо змушує витрачати додатковий ресурс на з'ясування конкретних обставин по своїй справі.

У постачальника, чию накладну блокує система, виникає податкове зобов'язання, але у його покупця до моменту реєстрації цієї ж накладної немає права на податковий кредит. Реєстрація може затягнутися на роки, доки тривають судові оскарження.

"Протягом цього часу держава де-факто безкоштовно користується оборотним капіталом підприємств, не відшкодовуючи йому за це ніяких економічних втрат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Європейській Бізнес Асоціації раніше повідомляли, що проблема відшкодування податку на додану вартість набуває в Україні все більш системного характеру.