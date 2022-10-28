Бізнес скаржиться на ускладнення роботи внаслідок податкових перевірок - ЄБА

Проблема відшкодування податку на додану вартість набуває в Україні все більш системного характеру, повідомляють у Європейській Бізнес Асоціації з посиланням на інформацію від її компаній-членів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В асоціації пояснюють, що для того, аби відбулося відшкодування ПДВ, податкова повинна підтвердити заявлені суми такого відшкодування – або шляхом проведення перевірки (якщо сума відшкодування є значною), або шляхом автоматичного підтвердження.

Проте, зазначають в ЄБА, наразі податківці з невідомих причин не призначають камеральні перевірки, які можна провести дистанційно, для підтвердження сум ПДВ, заявлених до відшкодування, а вимагають проведення документальних перевірок безпосередньо у офісі компанії, які, в свою чергу, відкладають через небезпечну ситуацію.

"Очевидно, що такі затримки уповільнюють як отримання компаніями їх обігових коштів, так і загалом негативно впливають на бізнес-активність компаній. До того ж, більшість з цих компаній є експортерами, які є, фактично, одним з небагатьох джерел надходження валютної виручки до держбюджету на сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Також у бізнес-асоціації вказують, що не менш актуальним є й питання блокування ПДВ-накладних, які почастішали у жовтні, через що підприємці вимушені звертатись до суду задля встановлення справедливості, що, очевидно, займає тривалий час.

Більше того, нагадують в ЄБА, змінами до Податкового кодексу також був встановлений граничний строк для платників податків зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних за лютий-травень – до 15 липня 2022 року.

"Проте, на жаль, багато компаній отримали штрафні санкції саме за реєстрацію податкових накладних в останній день – 15 липня, хоча Міністерство юстиції офіційно надало роз’яснення, що кінцева дата входить до зазначеного строку. Відтак, реєстрація платниками податків згаданих документів 15 липня 2022 року не є порушенням", - констатують в асоціації.

У зв'язку з наведеним ЄБА закликає представників Державної податкової служби до діалогу та просить розглянути можливість проведення камеральних перевірок задля відшкодування ПДВ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com