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Бізнес скаржиться на ускладнення роботи внаслідок податкових перевірок - ЄБА
Проблема відшкодування податку на додану вартість набуває в Україні все більш системного характеру, повідомляють у Європейській Бізнес Асоціації з посиланням на інформацію від її компаній-членів.
В асоціації пояснюють, що для того, аби відбулося відшкодування ПДВ, податкова повинна підтвердити заявлені суми такого відшкодування – або шляхом проведення перевірки (якщо сума відшкодування є значною), або шляхом автоматичного підтвердження.
Проте, зазначають в ЄБА, наразі податківці з невідомих причин не призначають камеральні перевірки, які можна провести дистанційно, для підтвердження сум ПДВ, заявлених до відшкодування, а вимагають проведення документальних перевірок безпосередньо у офісі компанії, які, в свою чергу, відкладають через небезпечну ситуацію.
"Очевидно, що такі затримки уповільнюють як отримання компаніями їх обігових коштів, так і загалом негативно впливають на бізнес-активність компаній. До того ж, більшість з цих компаній є експортерами, які є, фактично, одним з небагатьох джерел надходження валютної виручки до держбюджету на сьогодні", - йдеться в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також у бізнес-асоціації вказують, що не менш актуальним є й питання блокування ПДВ-накладних, які почастішали у жовтні, через що підприємці вимушені звертатись до суду задля встановлення справедливості, що, очевидно, займає тривалий час.
Більше того, нагадують в ЄБА, змінами до Податкового кодексу також був встановлений граничний строк для платників податків зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних за лютий-травень – до 15 липня 2022 року.
"Проте, на жаль, багато компаній отримали штрафні санкції саме за реєстрацію податкових накладних в останній день – 15 липня, хоча Міністерство юстиції офіційно надало роз’яснення, що кінцева дата входить до зазначеного строку. Відтак, реєстрація платниками податків згаданих документів 15 липня 2022 року не є порушенням", - констатують в асоціації.
У зв'язку з наведеним ЄБА закликає представників Державної податкової служби до діалогу та просить розглянути можливість проведення камеральних перевірок задля відшкодування ПДВ.
Джерело фото: ua.depositphotos.com