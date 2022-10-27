БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили директора товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом, на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Бюро.

"Злочинна схема полягала в наступному. Основним видом згаданого товариства є діяльність в сфері оптової торгівлі м’ясом і м’ясними продуктами. Керівник укладав договори щодо придбання м’яса та м’ясопродуктів у юридичних та фізичних осіб для їх переробки та подальшого продажу як на території України так і для експорту. Насправді, жодних поставок продукції не здійснювалося", - йдеться в повідомленні.

За інформацією бюро, протягом тривалого часу, директор товариства подавав недостовірні відомості про відшкодування податку на додану вартість.

"Таким чином відбувалося формування штучного податкового кредиту з ПДВ з метою звернення до ГУ ДПС в Івано-Франківській області для його відшкодування. Використовуючи таку схему компанія отримала безпідставне відшкодування з ПДВ на загальну суму понад 3,5 млн грн", - повідомили у бюро.

Директору товариства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічного розслідування виявили 30 підприємств, які мали намір необґрунтовано отримати 837 млн грн із державного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ.