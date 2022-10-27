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БЭБ разоблачило директора общества на махинациях по НДС на 3,5 млн грн
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили директора общества, специализирующегося на оптовой торговле мясом, на махинациях по НДС на 3,5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро.
"Преступная схема заключалась в следующем. Основным видом упомянутого общества является деятельность в сфере оптовой торговли мясом и мясными продуктами. Руководитель заключал договоры о приобретении мяса и мясопродуктов у юридических и физических лиц для их переработки и продажи как на территории Украины так и для экспорта. На самом деле, никаких поставок продукции не было", - говорится в сообщении.
По информации бюро, в течение длительного времени директор общества предоставлял недостоверные сведения о возмещении налога на добавленную стоимость.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Таким образом, происходило формирование искусственного налогового кредита по НДС с целью обращения в ГУ ГНС в Ивано-Франковской области для его возмещения. Используя такую схему компания получила безосновательное возмещение по НДС на общую сумму более 3,5 млн грн", - сообщили в бюро.
Директору общества сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения.
Напомним, ранее детективы Бюро экономического расследования выявили 30 предприятий, которые намерены необоснованно получить 837 млн грн из государственного бюджета в виде возмещения НДС.