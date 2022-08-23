В Украине разоблачили схему хищения госбюджета представителями бизнеса

Детективы Бюро экономического расследования выявили 30 предприятий, которые собирались необоснованно получить 837 млн грн из государственного бюджета в виде возмещения НДС.

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Об этом 23 августа сообщила пресс-служба БЭБ.

БЭБ провело осмотр складских помещений этих компаний и установило, что остатки товара фактически отсутствуют. Оказалось, что их реализовали раньше наличных денег и не отразили в налоговой и финансовой отчетностях.

БЭБ передало эту информацию Государственной налоговой службе, выяснившую необоснованное возмещение НДС в размере 837 млн грн.

"Использование бизнесом таких схем приводит к вымыванию средств из государственного бюджета, а деятельность таких компаний осуществляется в серой зоне или в тени. Одна из задач БЭБ – это максимальная минимизация теневого сектора экономики. БЭБ, в первую очередь, – аналитический орган, работа детектива управляемая аналитикой. Это позволяет предупреждать нарушения без препятствования деятельности легального бизнеса", - отметил заместитель директора БЭБ Александр Кучеренко.

За последние три месяца БЭБ установило 148 компаний, которые намеренно сформировали суммы отрицательного значения налогового кредита за счет товарных остатков, импортированных в течение 2021 года, что вызвало подозрение в правомерности заявленных сумм у специалистов БЭБ.

Накануне сотрудники БЭБ разоблачили предприятие, являющееся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Украине, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о производителе мясных полуфабрикатов под торговой маркой "Ермолино" и ее владельце Илье Александрове, который является гражданином РФ и Мальты.