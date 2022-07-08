В Украине предлагают запретить компаниям из РФ и РБ участвовать в госзакупках

Бюро экономической безопасности предлагает запретить российским и белорусским компаниям принимать участие в закупках за государственные деньги, а заключенные договоры аннулировать. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

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Аналитики бюро выяснили, что за время полномасштабной войны 83 предприятия, бенефициары которых связаны с Россией и Беларусью, участвовали в закупках за государственные деньги. Всем этим компаниям удалось заключить более 400 сделок на общую сумму около 65 млн грн.

"К примеру, одна из таких компаний заключила соглашение на поставку электрораспределительных кабелей, запасных частей к генераторам, двигателям, железнодорожному транспорту на сумму более 27,8 млн. гривен, другая — предоставление услуг по доступу и поддержке облачной среды стоимостью 7,7 млн грн", — резюмировали в бюро.

БЭБ инициировало введение запрета компаниям, владельцы или руководители которых связаны с РФ и РБ, участвовать и поставлять услуги или товары для государственных учреждений. Бюро также инициирует аннулирование заключенных договоров по уже завершенным тендерам.

Ранее в БЭБ сообщали, что в Украине за время полномасштабной войны России против Украины национализировали имущество России и Беларуси, а также их граждан, ориентировочной стоимостью свыше 468 млн грн.

Напомним, Верховная Радаизменила законо принципах принудительной конфискации имущества России и ее резидентов, значительно расширив понятие таких резидентов.