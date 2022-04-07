Украина уже национализировала российского и белорусского имущества на полмиллиарда гривен

Бюро экономической безопасности сообщило, что в Украине за время полномасштабной войны России против Украины национализировали имущество России и Беларуси, а также их граждан, ориентировочной стоимостью свыше 468 миллионов гривен.

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В эту сумму входит оценка стоимости 450 вагонов–цистерн и 7 грузовых транспортных средств. БЭБ также признало вещественными доказательствами еще 1552 вагона, по ним сейчас решается вопрос наложения ареста.

"Бюро экономической безопасности осуществляет анализ деятельности установленных компаний, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Белоруссии, активов России и Беларуси и их граждан, проводит выявление и остановку деятельности тех предприятий, которые осуществляют незаконную торговлю с Россией и Беларусью", — объяснили принцип своей работы в БЭБ.

Кроме национализации остановлена возможность вывоза 45 вагонов глинозема общим весом более 3000 тонн. Этот груз принадлежит Николаевскому глиноземному заводу, и его пытались вывезти в РФ.

"Идет оценка товарно-материальных ценностей. После проведения соответствующих мер будет решаться вопрос об их национализации", — добавили в БЭБ.

Напомним, Бюро экономической безопасности вместе с Волынской ОВА обнаружили на одном из пунктов пропуска на границе с Беларусью 7 грузовиков. Их конфисковали и передали на нужды ВСУ.

Ранее на железнодорожных станциях, расположенных в Винницкой области, правоохранители изъяли 21 вагон минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.

Украина не собирается останавливаться в плане изъятия имущества РФ. Все лидеры фракций и групп в Верховной Раде собираются принять законопроект о полной конфискации в Украине имущества всех россиян-юрлиц.