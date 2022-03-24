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Транспорт
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В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из РФ

В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из РФ
Общий вес изъятых удобрений составляет более 1,4 тысяч тонн. Фото: пресс-служба БЭБ

На железнодорожных станциях, расположенных в Винницкой области, правоохранители изъяли 21 вагон минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн. 

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Как сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), груз принадлежит компаниям из России и Беларуси. 

По информации ведомства, в Винницкой области установлено 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица Российской Федерации и Республики Беларусь. 

"В настоящее время установлено, что на нескольких железнодорожных станциях области находится 21 вагон с минеральными удобрениями, принадлежащими предприятиям России. Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей – более 1,4 тысячи тонн. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн", – говорится в сообщении. 

Кроме того, по данным БЭБ, обнаружено шесть вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из РФ. Общий вес смазки составляет около 300 тонн. Сейчас эксперты проводят оценку товарно-материальных ценностей. 

Материалы по этому делу сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации. 

Мероприятия по выявлению и анализу имущества предприятий, владельцами которого является РФ, в целях его дальнейшей национализации продолжаются. 

Напомним, в феврале нелигитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина решила отказаться от покупки белорусских калийных удобрений и планирует закупать продукцию у США. 

Кроме этого, временные ограничения на транзит и импорт белорусских калийных удобрений территорией Украины с 16 февраля ввела "Укрзализныця".

Автор:
Дмитрий Нарожный