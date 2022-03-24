В Винницкой области конфисковали около 1,5 тысячи тонн минеральных удобрений из РФ

На железнодорожных станциях, расположенных в Винницкой области, правоохранители изъяли 21 вагон минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), груз принадлежит компаниям из России и Беларуси.

По информации ведомства, в Винницкой области установлено 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица Российской Федерации и Республики Беларусь.

"В настоящее время установлено, что на нескольких железнодорожных станциях области находится 21 вагон с минеральными удобрениями, принадлежащими предприятиям России. Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей – более 1,4 тысячи тонн. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным БЭБ, обнаружено шесть вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из РФ. Общий вес смазки составляет около 300 тонн. Сейчас эксперты проводят оценку товарно-материальных ценностей.

Материалы по этому делу сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации.

Мероприятия по выявлению и анализу имущества предприятий, владельцами которого является РФ, в целях его дальнейшей национализации продолжаются.

Напомним, в феврале нелигитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина решила отказаться от покупки белорусских калийных удобрений и планирует закупать продукцию у США.

Кроме этого, временные ограничения на транзит и импорт белорусских калийных удобрений территорией Украины с 16 февраля ввела "Укрзализныця".