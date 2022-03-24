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У Вінницькій області конфіскували близько 1,5 тисячі тонн мінеральних добрив з РФ

У Вінницькій області конфіскували близько 1,5 тисячі тонн мінеральних добрив з РФ
Загальна вага вилучених добрив становить понад 1,4 тисячі тонн. Фото: прес-служба БЕБ

На залізничних станціях, розташованих на Вінниччині, правоохоронці вилучили 21 вагон мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.

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Як повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки (БЕБ), вантаж належить компаніям із Росії та Білорусі.  

За інформацією відомства, у Вінницькій області встановлено 386 суб'єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні чи юридичні особи Російської Федерації та Республіки Білорусь.  

"В даний час встановлено, що на кількох залізничних станціях області знаходиться 21 вагон з мінеральними добривами, що належать підприємствам Росії. Загальна вага тимчасово затриманих товарно-матеріальних цінностей  понад 1,4 тисячі тонн. Орієнтовна вартість міндобрив становить близько 24 млн грн" йдеться у повідомленні.  

Крім того, за даними БЕБ, виявлено 6 вагонів з моторним мастилом, що належить підприємствам із РФ. Загальна вага мастила становить близько 300 тонн. Наразі експерти проводять оцінку товарно-матеріальних цінностей.  

Матеріали у цій справі співробітники БЕБ уже передали до Вінницької військово-цивільної адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації.  

Заходи щодо виявлення та аналізу майна підприємств, власниками якого є РФ, з метою його подальшої націоналізації продовжуються.  

Нагадаємо, у лютому нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна вирішила відмовитися від купівлі білоруських калійних добрив та планує закуповувати продукцію у США.

Окрім цього, тимчасові обмеження на транзит та імпорт білоруських калійних добрив територією України з 16 лютого запровадила "Укрзалізниця".

Автор:
Дмитро Нарожний