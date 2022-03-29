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В Волынской области конфисковали грузовики белорусских и российских компаний на нужды ВСУ
Бюро экономической безопасности вместе с Волынской ОВА обнаружили на одном из пунктов пропуска на границе с Беларусью 7 грузовиков, которые подлежат конфискации. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Эти грузовые авто принадлежат компаниям РФ и Беларуси, которые осуществляли или продолжают осуществлять свою деятельность на территории Украины.
"Обнаруженные грузовики производили вывоз ТМЦ в республику Беларусь во время военного положения. Ориентировочная общая стоимость транспортных средств составляет около 9 млн грн", — уточнили в БЭБ.
Три грузовика сразу же конфисковали и передали на нужды Вооруженных сил Украины. В настоящее время принимаются меры по изъятию других 4 грузовых автомобилей и принятию решения о дальнейшей передаче военным.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее на железнодорожных станциях, расположенных в Винницкой области, правоохранители изъяли 21 вагон минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.
Украина не собирается останавливаться в плане изъятия имущества РФ. Все лидеры фракций и групп в Верховной Раде собираются принять законопроект о полной конфискации в Украине имущества всех россиян-юрлиц.