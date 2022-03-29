У Волинській області конфіскували вантажівки білоруських та російських компаній на потреби ЗСУ

Бюро економічної безпеки разом із Волинською ОВА виявили на одному із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю 7 вантажівок, які підлягають конфіскації. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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Ці вантажні авто належать компаніям РФ та Білорусі, які здійснювали або продовжують здійснювати свою діяльність на території України.

"Виявлені вантажівки здійснювали вивезення ТМЦ до республіки Білорусь під час військового стану. Орієнтовна загальна вартість транспортних засобів становить близько 9 млн грн", — уточнили в БЕБ.

Три вантажівки одразу ж конфіскували та передали на потреби Збройних сил України. В даний час вживаються заходи щодо вилучення інших 4 вантажних автомобілів та прийняття рішення про подальшу передачу військовим.

Раніше на залізничних станціях, розташованих у Вінницькій області, правоохоронці вилучили 21 вагон мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.

Україна не збирається зупинятися щодо вилучення майна РФ. Усі лідери фракцій та груп у Верховній Раді збираються ухвалити законопроєкт про повну конфіскацію в Україні майна всіх росіян-юросіб.