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Україна вже націоналізувала російське та білоруське майно на півмільярда гривень

Україна вже націоналізувала російське та білоруське майно на півмільярда гривень
Україна збирається націоналізувати 1552 вагони РФ та РБ. Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки повідомило, що в Україні за час повномасштабної війни Росії проти України націоналізували майно Росії та Білорусі, а також їхніх громадян, орієнтовною вартістю понад 468 мільйонів гривень.

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У цю суму входить оцінка вартості 450 вагонів-цистерн та 7 вантажних транспортних засобів. БЕБ також визнало речовими доказами ще 1552 вагони, за ними зараз вирішується питання накладення арешту.

"Бюро економічної безпеки здійснює аналіз діяльності встановлених компаній, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусії, активів Росії та Білорусі та їхніх громадян, проводить виявлення та зупинку діяльності тих підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з Росією та Білоруссю",  пояснили принцип своєї роботи у БЕБ.

Крім націоналізації зупинено можливість вивезення 45 вагонів глинозему загальною вагою понад 3000 тонн. Цей вантаж належить Миколаївському глиноземному заводу, і його намагалися вивезти до РФ.

"Йде оцінка товарно-матеріальних цінностей. Після проведення відповідних заходів вирішуватиметься питання про їхню націоналізацію",  додали в БЕБ.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки разом із Волинською ОВА виявили на одному з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю 7 вантажівок. Їх конфіскували та передали на потреби ЗСУ.

Раніше на залізничних станціях, що розташовані у Вінницькій області, правоохоронці вилучили 21 вагон мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.

Україна не збирається зупинятися щодо вилучення майна РФ. Усі лідери фракцій та груп у Верховній Раді збираються ухвалити законопроєкт про повну конфіскацію в Україні майна всіх росіян-юросіб.

Автор:
Віта Молодан