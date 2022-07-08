В Україні пропонують заборонити компаніям із РФ та РБ брати участь у держзакупівлях

Бюро економічної безпеки пропонує заборонити російським та білоруським компаніям брати участь у закупівлях за державні гроші, а укладені договори анулювати. Про це повідомила пресслужба ВЕБ.

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Аналітики бюро з'ясували, що за час повномасштабної війни 83 підприємства, бенефіціари яких пов'язані з Росією та Білоруссю, брали участь у закупівлі за державні гроші. Усім цим компаніям вдалося укласти понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн. грн.

"Приміром, одна з таких компаній уклала угоду на постачання електророзподільних кабелів, запасних частин до генераторів, двигунів, залізничного транспорту на суму понад 27,8 млн. гривень, інша - надання послуг з доступу та підтримки хмарного середовища вартістю 7,7 млн. грн. ", - резюмували у бюро.

БЕБ ініціювало введення заборони компаніям, власники чи керівники яких пов'язані з РФ та РБ, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ. Бюро також ініціює анулювання укладених договорів щодо вже завершених тендерів.

Раніше в БЕБ повідомляли, що в Україні за час повномасштабної війни Росії проти України націоналізували майно Росії та Білорусі, а також їх громадян, орієнтовною вартістю понад 468 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада змінила закон про засади примусової конфіскації майна Росії та її резидентів, значно розширивши поняття таких резидентів.