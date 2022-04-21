У Черкаській області виявили білоруські добрива та російську глину на 20 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Національної поліції виявили у Черкаській області 10 вагонів з добривами, що належать компанії з республіки Білорусь, та три вагони порцелянової глини, що належить російській компанії.

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Як повідомляє пресслужба БЕБ, компанія-постачальник із Білорусі відправила понад 700 тонн калійних добрив транзитом через Україну на адресу іноземних держав.

Відправником 209 тонн фарфорової глини в Російську Федерацію є українське підприємство, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ .

За даними БЕБ, загальна орієнтовна вартість товарно-матеріальних цінностей становить близько 20 млн грн.

Для вирішення питання щодо подальшого поводження з цим майном правоохоронці спільно з працівниками дирекції залізничних перевезень однієї з регіональних філій передали відповідну інформацію військово-цивільній адміністрації Черкаської області.

Заходи БЕБ щодо встановлення активів Росії та Білорусі, а також щодо запобігання їх виведення з України продовжуються, додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Україна зупинила відправку до Російської Федерації 20 вагонів, завантажених прокатом чорних металів, що є власністю РФ.

Нагадаємо, Верховна Рада змінила закон про принципи примусової конфіскації майна Росії та її резидентів, значно розширивши поняття таких резидентів.

Раніше в БЕБ повідомляли, що в Україні за час повномасштабної війни Росії проти України націоналізували майно Росії та Білорусі, а також їх громадян, орієнтовною вартістю понад 468 млн грн.