Украина заблокировала экспорт в РФ черного металла на 52 млн грн

Власти Украины по инициативе Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) наложили арест на 17,8 тысячи вагонов, принадлежащих России и Беларуси.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас сотрудники БЭБ проводят анализ и оценку выявленных товарно-материальных ценностей.

В частности, по данным БЭБ, в Запорожской области сотрудники спецгруппы анализируют деятельность компаний, которым принадлежит имущество, и оценивают обнаруженные вагоны и находящийся в них груз.

По информации ведомства, на одной из ж/д станций Запорожской области 20 вагонов были загружены прокатом черных металлов, который является собственностью Российской Федерации.

Вес товарно-материальных ценностей составляет 1,28 тысячи тонн, ориентировочная стоимость – более 52 млн грн.

В результате проведенных мероприятий экспорт проката черных металлов в Российскую Федерацию остановлен.

Бюро экономической безопасности Украины уже получило постановление суда, согласно которому на указанные вагоны наложен арест с запретом отчуждения, распоряжения и/или пользования имуществом.

Кроме этого, в Запорожскую военно-гражданскую администрацию предоставлена ​​информация о перечне выявленных вагонов и товарно-материальных ценностей для принятия решения относительно их дальнейшей национализации.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

Ранее в БЭБ сообщали, что в Украине за время полномасштабной войны России против Украины национализировали имущество России и Беларуси, а также их граждан, ориентировочной стоимостью свыше 468 млн грн.

Напомним, Бюро экономической безопасности вместе с Волынской ОВА обнаружили на одном из пунктов пропуска на границе с Беларусью 7 грузовиков. Их конфисковали и передали на нужды ВСУ.

Перед этим на железнодорожных станциях, расположенных в Винницкой области, правоохранители изъяли 21 вагон минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.