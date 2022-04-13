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Україна заблокувала експорт до РФ чорного металу на 52 млн грн
Влада України з ініціативи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) наклала арешт на 17,8 тисячі вагонів, що належать Росії та Білорусі.
Як повідомляє пресслужба відомства, наразі співробітники БЕБ проводять аналіз та оцінку виявлених товарно-матеріальних цінностей.
Зокрема, за даними БЕБ, у Запорізькій області співробітники спецгрупи аналізують діяльність компаній, яким належить майно, та оцінюють виявлені вагони та вантаж, що знаходиться в них.
За інформацією відомства, на одній із залізничних станцій Запорізької області 20 вагонів було завантажено прокатом чорних металів, який є власністю Російської Федерації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вага товарно-матеріальних цінностей становить 1,28 тисячі тонн, орієнтовна вартість – понад 52 млн грн.
Внаслідок проведених заходів експорт прокату чорних металів до Російської Федерації зупинено.
Бюро економічної безпеки України вже отримало постанову суду, згідно з якою на зазначені вагони накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Крім цього, до Запорізької військово-цивільної адміністрації надано інформацію про перелік виявлених вагонів та товарно-матеріальні цінності для прийняття рішення щодо їх подальшої націоналізації.
Досудове розслідування з кримінального провадження триває.
Раніше в БЕБ повідомляли, що в Україні за час повномасштабної війни Росії проти України націоналізували майно Росії та Білорусі, а також їхніх громадян, орієнтовною вартістю понад 468 млн грн.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки разом із Волинською ОВА виявили на одному з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю 7 вантажівок. Їх конфіскували та передали на потреби ЗСУ.
Перед цим на залізничних станціях, розташованих у Вінницькій області, правоохоронці вилучили 21 вагон мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.