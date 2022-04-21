В Черкасской области выявили белорусские удобрения и российскую глину на 20 млн грн

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Национальной полиции обнаружили в Черкасской области 10 вагонов с удобрениями, принадлежащими компании из республики Беларусь, и три вагона фарфоровой глины, которая принадлежит российской компании.

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Как сообщает пресс-служба БЭБ, компания-поставщик из Беларуси отправила более 700 тонн калийных удобрений транзитом через Украину в адрес иностранных государств.

Отправителем 209 тонн фарфоровой глины в Российскую Федерацию является украинское предприятие, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ.

По данным БЭБ, общая ориентировочная стоимость товарно-материальных ценностей составляет около 20 млн грн.

Для решения вопроса о дальнейшем обращении с этим имуществом правоохранители совместно с работниками дирекции железнодорожных перевозок одного из региональных филиалов передали соответствующую информацию военно-гражданской администрации Черкасской области.

Меры БЭБ по установлению активов России и Беларуси, а также по предотвращению их вывода из Украины продолжаются, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина остановила отправку в Российскую Федерацию 20 вагонов, загруженных прокатом черных металлов, который является собственностью РФ.

Напомним, Верховная Рада изменила закон о принципах принудительной конфискации имущества России и ее резидентов, значительно расширив понятие таких резидентов.

Ранее в БЭБ сообщали, что в Украине за время полномасштабной войны России против Украины национализировали имущество России и Беларуси, а также их граждан, ориентировочной стоимостью свыше 468 млн грн.