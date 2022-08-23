В Україна викрили схему розкрадання держбюджету представниками бізнесу

Детективи Бюро економічного розслідування виявили 30 підприємств, які мали намір необґрунтовано отримати 837 млн грн із державного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ.

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Про це 23 серпня повідомила пресслужба БЕБ.

БЕБ провело огляд складських приміщень цих компаній та встановили, що залишки товару фактично відсутні. Виявилося, що їх реалізували раніше за готівку та не відобразили в податковій та фінансовій звітностях.

БЕБ передало цю інформацію Державній податковій службі, яка з'ясувала необґрунтоване відшкодування ПДВ в розмірі 837 млн грн.

"Використання бізнесом таких схем призводить до вимивання коштів з державного бюджету, а діяльність таких компаній здійснюється в сірій зоні або в тіні. Одне із завдань БЕБ - це максимальна мінімізація тіньового сектору економіки. БЕБ, у першу чергу, - аналітичний орган, робота детектива керована аналітикою. Це дозволяє упереджувати порушення без перешкоджання діяльності легального бізнесу", — зазначив заступник директора БЕБ Олександр Кучеренко.

За останні три місяці БЕБ встановило 148 компаній, які навмисно сформували суми від’ємного значення податкового кредиту за рахунок товарних залишків, імпортованих впродовж 2021 року, що викликало підозру в правомірності заявлених сум у фахівців БЕБ.

Напередодні співробітники БЕБ викрили підприємство, яке є одним із найбільших виробників напівфабрикатів в Україні, в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про виробника м'ясних напівфабрикатів під торговою маркою "Єрмоліно" та її власника Іллю Александрова, який є громадянином РФ і Мальти.