В Україні заарештували завод напівфабрикатів "Єрмоліно"

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили підприємство, яке є одним із найбільших виробників напівфабрикатів в Україні, в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

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При цьому, як ідеться у повідомленні відомства, під час розслідування було встановлено, що бенефіціарним власником активу є громадянин Росії.

Зважаючи на це на корпоративні права та нерухомість підприємства загальною орієнтовною вартістю понад 350 мільйонів гривень було накладено арешт. Вирішується питання про передачу арештованого майна Нацагентству з виявлення, розшуку та управління отриманими від злочинів активами (АРМА).

Наслідком встановлено, що посадові особи компанії в 2019-2021 роках перераховували кошти на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення в готівку і без фактичного проведення операцій. Внаслідок цього компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 мільйонів гривень.

Розслідування ведуть детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генеральної прокуратури та оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

При цьому, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про виробника м'ясних напівфабрикатів під торговою маркою "Єрмоліно" та її власника Іллю Александрова, який є громадянином РФ і Мальти.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь ТОВ "Ромерм" (село Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 мільйона гривень, а також ТОВ "Київ-Торг" ( Київ) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро) - обидва зі статутним капіталом 10 тисяч гривень.

70% "Ромерм" належить Александрову, а 30% – швейцарській EBR Finanzholding AG. У свою чергу, "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Александрову та займаються реалізацією виробленої на заводі в Чумаках продукції.

"Єрмоліно" є відомим виробником пельменів, хінкалі, вареників, млинців, котлет та інших напівфабрикатів, а також кондитерських виробів. При цьому наразі на його сайті наголошується, що "ТМ "Єрмоліно" тимчасово призупинила роботу в Україні".

При цьому "Єрмоліно" є російським брендом, названим на честь міста в Калузькій області, де, власне, і розташоване початкове виробництво напівфабрикатів, причому російський і український виробники досі використовують один і той же логотип.