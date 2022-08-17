В Украине арестовали завод полуфабрикатов "Ермолино"

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили предприятие, являющееся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Украине, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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При этом, как говорится в сообщении ведомства, в ходе расследования было установлено, что бенефициарным собственником актива является гражданин России.

Ввиду этого на корпоративные права и недвижимость предприятия общей ориентировочной стоимостью более 350 миллионов гривен был наложен арест. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

Следствием установлено, что должностные лица компании в 2019-2021 годах перечисляли средства на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения операций. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 миллионов гривен.

Расследование ведут детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генеральной прокуратуры и оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

При этом, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь о производителе мясных полуфабрикатов под торговой маркой "Ермолино" и ее владельце Илье Александрове, являющемся гражданином РФ и Мальты.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в производстве и реализации замороженных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" участвуют ООО "Ромерм" (село Чумаки Днепропетровской области) с уставным капиталом 252,88 миллиона гривен, а также ООО "Киев-Торг" (Киев) и ООО "Днипро-Вендор" (Днепр) - оба с уставным капиталом 10 тысяч гривен.

70% "Ромерм" принадлежит Александрову, а 30% - швейцарской EBR Finanzholding AG. В свою очередь, "Киев-Торг" и "Днипро-Вендор" полностью принадлежат Александрову и занимаются реализацией произведенной на заводе в Чумаках продукции.

"Ермолино" является известным производителем пельменей, хинкали, вареников, блинчиков, котлет и прочих полуфабрикатов, а также кондитерских изделий. При этом на данный момент на его сайте отмечается, что "ТМ "Ермолино" временно приостановила работу в Украине".

При этом "Ермолино" является российским брендом, названным в честь города в Калужской области, где, собственно, и расположено изначальное производство полуфабрикатов, причем и российский, и украинский производители до сих пор используют один и тот же логотип.