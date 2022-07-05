В Украине выросла цена на "шашлычное" мясо

За первый месяц лета средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины поднялась до 140,2 грн, что на 5,8%, или 7,7 грн/кг выше показателя предыдущего месяца.

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Об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины".

С 1 июня по 1 июля смена розничных ценников колебалась в пределах 4,3-11 грн/кг в зависимости от полуфабриката. В частности, заметнее всего подорожали тазобедренная часть (+11 грн/кг), ошейок и вырезка (+10 грн/кг), а самое умеренное — лопатка и грудинка (+4,3 и 6,3 грн/кг соответственно).

"Хотя общие обстоятельства в стране не позволяют проведение пикников, основное удорожание пришлось на самые популярные "шашлычные" позиции", — говорится в сообщении.

Аналитики ассоциации отмечают, что по сравнению с июнем 2021 средняя розничная цена на свинину выросла на 7,8%.

Против других видов мяса удорожание свинины за год меньше: говядина прибавила 27,7%, курятина — 16,6%, а индюшатина — 11,3% против прошлого июня. Цены на свинину в рознице транслируют как удорожание свинины в закупке, так и общеэкономические тенденции.

По данным ГССУ, изменение потребительских цен на продукты питания по итогам мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 24,1%, в том числе 13,8% на мясо и мясные продукты.

Напомним, что в 2022 году потребительская корзина украинцев вырастет почти на 30%.