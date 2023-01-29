В "Дії" появится военный билет рано или поздно, - Минцифры

У Министерства цифровой трансформации Украины есть планы по внедрению военного билета в "Дію", но в настоящее время у ведомства даже нет ориентированной даты начала работы над таким нововведением.

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Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью The Village.

"Военный билет появится в "Дії" рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем. Что касается повесток, то их в "Дії" не будет", - сказал он.

Баник отметил, что Минцифры начало работу над цифровизацией военного учета реестра военнообязанных на стороне Минобороны еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Первым шагом на этом пути стала реформа по месту жительства. То есть, раньше для смены места регистрации мужчинам нужно было сняться с военного учета и стать на учет в другом месте. Иногда эту процедуру избегали.

Впоследствии появилась возможность изменить место регистрации через "Дію", но на время военного положения приостановили эту услугу, что обусловлено нормами законодательства.

Напомним, Кабинет Министров утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через приложение "Дія".

Также Верховная Рада уточнила механизм бронирования военнообязанных работников, приняв два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.